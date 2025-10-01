01 октября, 21:45Происшествия
"Московский патруль": суд Москвы перенес заседание по убийству байкера в Люблине
Московский городской суд направил на повторное судебное расследование дело об убийстве 24-летнего байкера Кирилла Ковалева, которое произошло в 2024 году.
На скамье подсудимых оказались шесть человек, включая Шахина Аббасова. По данным следствия, он убил Ковалева за то, что тот сделал ему замечание из-за неправильно припаркованного авто.
Признали ли свою вину все обвиняемые? Почему было перенесено заседание? Об этом – в программе "Московский патруль".