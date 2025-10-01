Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": суд Москвы перенес заседание по убийству байкера в Люблине

"Московский патруль": суд Москвы перенес заседание по убийству байкера в Люблине

"Московский патруль": избившему подростка-питбайкера жителю Подмосковья вынесен приговор

Новости регионов: суд арестовал обвиняемого в отравлении алкоголем жителей Ленобласти

Пластический хирург Хайдаров подал иск к своей клинике в Савеловский суд

"Московский патруль": суд в Москве вынес приговор нападавшим на людей подросткам

Новости регионов: в Новосибирском зоопарке родился детеныш редкого вида орангутанов

Суд рассмотрит дело футболиста Аршавина об уменьшении алиментов 9 октября

Футболист Аршавин обратился в суд с просьбой снизить размер алиментов

Телеведущий Дибров согласился платить алименты после развода

Избившего женщину на глазах у ее ребенка мужчину в Подольске отправили под домашний арест

Московский городской суд направил на повторное судебное расследование дело об убийстве 24-летнего байкера Кирилла Ковалева, которое произошло в 2024 году.

На скамье подсудимых оказались шесть человек, включая Шахина Аббасова. По данным следствия, он убил Ковалева за то, что тот сделал ему замечание из-за неправильно припаркованного авто.

Признали ли свою вину все обвиняемые? Почему было перенесено заседание? Об этом – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
судыпроисшествиягородвидеоВлада Егорова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика