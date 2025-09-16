"Московский патруль": в Домодедово задержали россиянина со старинными чертежами скрипок

В аэропорту Домодедово сотрудники таможенной службы задержали россиянина, пытавшегося незаконно вывезти за границу чертежи коллекционных скрипок.

Мужчина шел по "зеленому" коридору, когда его багаж привлек внимание таможенника. В чемодане гражданина оказалась коллекция чертежей с точными формами и размерами скрипок Антонио Страдивари, Амати и Гварнери, созданных в XIX–XX веках.

Как показала экспертиза, старинные находки являются культурной ценностью, разрешения на вывоз которых у мужчины не было. Теперь он может стать фигурантом уголовного дела.

Подробнее – в программе "Московский патруль".