Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": в Домодедово задержали россиянина со старинными чертежами скрипок

"Московский патруль": в Домодедово задержали россиянина со старинными чертежами скрипок

Новости регионов: суд в Нальчике арестовал директора канатной дороги на Эльбрусе

Владельцы сгоревших вещей в пожаре на складе "Чердак" пожаловались на ущерб

3 автомобиля столкнулись на 3-й Фрунзенской улице в Москве

Жительница Омска протаранила 8 машин после ссоры с молодым человеком

Новости мира: нашествие акул заметили в Египте

Десятки жителей Подмосковья обвинили турагентство в мошенничестве

Новости регионов: учения "Запад-2025" прошли в Баренцевом море

Сервис "Чердак" объявил о расследовании пожара на складе в Подмосковье

Пожар произошел в строящемся ЖК "Шагал" на юге Москвы

В аэропорту Домодедово сотрудники таможенной службы задержали россиянина, пытавшегося незаконно вывезти за границу чертежи коллекционных скрипок.

Мужчина шел по "зеленому" коридору, когда его багаж привлек внимание таможенника. В чемодане гражданина оказалась коллекция чертежей с точными формами и размерами скрипок Антонио Страдивари, Амати и Гварнери, созданных в XIX–XX веках.

Как показала экспертиза, старинные находки являются культурной ценностью, разрешения на вывоз которых у мужчины не было. Теперь он может стать фигурантом уголовного дела.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоВлада Егорова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика