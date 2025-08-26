Форма поиска по сайту

26 августа, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": бизнесмен Сергей Белюскин погиб в результате ДТП

"Московский патруль": бизнесмен Сергей Белюскин погиб в результате ДТП

Столичные полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого погиб известный бизнесмен Сергей Белюскин. Он разбился на своем спорткаре на Живописном мосту.

Очевидцы рассказали, что машина сначала петляла по дороге, а после влетела в отбойник. По предварительным данным, водителю внезапно стало плохо за рулем. Проезжавшим мимо автомобилистам удалось вытащить мужчину из поврежденного авто, однако спасти его не удалось.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Московский патруль
