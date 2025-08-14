"Московский патруль": водители начали использовать "иранские шторки"

Автомобилисты нашли альтернативу тонировке. Теперь водители начали использовать так называемые иранские шторки, которые крепятся на стекла с помощью присосок. Их можно легко установить и также просто снять.

В национальном автомобильном союзе предлагают ввести штрафы за использование таких шторок. Инспектору ДПС необходимо будет поймать водителя с поличным или зафиксировать нарушение на фото или видео.

Подробнее – в программе "Московский патруль".