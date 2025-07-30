"Московский патруль": дело серийного отравителя из Балашихи направлено в суд

Расследование уголовного дела о серийном отравителе из Балашихи Артеме Миссюре завершилось. Материалы направлены в суд.

По данным следствия, Миссюра решил избавиться от своих родных из корыстных целей, а от друзей – из-за зависти. Он подмешивал им яд в еду и ягодный морс. Ему вменяли убийство двоих человек, покушение на убийство еще семи, а также мошенничество. Подробнее – в программе "Московский патруль".