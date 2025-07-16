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16 июля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": дело возбуждено после двойного убийства в доме на Щелковском шоссе

"Московский патруль": дело возбуждено после двойного убийства в доме на Щелковском шоссе

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Столичные следователи разбираются в деталях двойного убийства в квартире на Щелковском шоссе. В отношении 35-летнего мужчины возбудили уголовное дело.

По данным следствия, он с ножом напал на знакомую и нанес ей множество ударов. Следователям он заявил, что причиной стало то, что она якобы похожа на его бывшую возлюбленную. Девушку пытался защитить ее знакомый, который находился в квартире.

Фигурант задержан и доставлен в подразделение столичного следственного комитета, где следователи проводят с ним необходимые следственные действия.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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