"Московский патруль": дело возбуждено после двойного убийства в доме на Щелковском шоссе

Столичные следователи разбираются в деталях двойного убийства в квартире на Щелковском шоссе. В отношении 35-летнего мужчины возбудили уголовное дело.

По данным следствия, он с ножом напал на знакомую и нанес ей множество ударов. Следователям он заявил, что причиной стало то, что она якобы похожа на его бывшую возлюбленную. Девушку пытался защитить ее знакомый, который находился в квартире.

Фигурант задержан и доставлен в подразделение столичного следственного комитета, где следователи проводят с ним необходимые следственные действия.

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