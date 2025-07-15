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15 июля, 21:35

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"Московский патруль": приемная семья брошенной в Турции девочки будет за нее бороться

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Приемная семья девочки, которую россиянка родила и оставила в туалете аэропорта Турции, не намерена отдавать ребенка биологической матери.

Сейчас девочка, которой дали имя Николь, живет в Павловском Посаде. Ее воспитывает опытная приемная мать Марина Макарова, которая сильно переживает после заявления биологического родителя ребенка Екатерины Бурнашкиной о том, что она хочет вернуться в Россию и забрать Николь.

Однако опека Богородского округа Подмосковья уже обратилась в суд с иском о лишении Бурнашкиной родительских прав. Судебный процесс начнется на следующей неделе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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