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14 июля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": СК продолжает работу с подростком, напавшим на девочек в лесу

"Московский патруль": СК продолжает работу с подростком, напавшим на девочек в лесу

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Следователи продолжают работать с 16-летним подростком, который в минувшие выходные напал с молотком на незнакомых девочек в подмосковном лесу.

По словам злоумышленника, причиной его нападения стала мизогиния – ненависть к женщинам. Обе жертвы находятся в данный момент в реанимации.

Подростка задержали. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей о покушении на убийство двух лиц. Вину в преступлении фигурант признал в полном объеме.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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