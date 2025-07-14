"Московский патруль": СК продолжает работу с подростком, напавшим на девочек в лесу

Следователи продолжают работать с 16-летним подростком, который в минувшие выходные напал с молотком на незнакомых девочек в подмосковном лесу.

По словам злоумышленника, причиной его нападения стала мизогиния – ненависть к женщинам. Обе жертвы находятся в данный момент в реанимации.

Подростка задержали. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей о покушении на убийство двух лиц. Вину в преступлении фигурант признал в полном объеме.

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