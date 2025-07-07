"Московский патруль": таможенники в Шереметьево пресекли вывоз оружейных прицелов

Таможенники в аэропорту Шереметьево задержали пассажира, который планировал вывезти в Катар более 100 оружейных приспособлений общей стоимостью почти 30 миллионов рублей.

Экспертиза подтвердила, что предметы являются телевизионными прицелами и кронштейнами для ствольной коробки гражданского охотничьего оружия. Партия признана коммерческой и изъята.

По факту произошедшего возбуждено административное дело о недекларировании продукции. Мужчине грозит штраф от одной второй до двукратного размера стоимости товара с его конфискацией.

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