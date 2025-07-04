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04 июля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": с начала года на Рязанском направлении МЖД погибли 37 человек

"Московский патруль": с начала года на Рязанском направлении МЖД погибли 37 человек

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С начала года на Рязанском направлении Московской железной дороги погибли 37 человек. Всего количество происшествий на этом направлении превысило 50.

При этом у подростков появились новые опасные игры, кроме зацепинга. Теперь они специально перебегают пути в неположенных местах или ложатся под поезда.

О том, как полицейские пытаются повысить культуру поведения на железной дороге – в программе "Московский патруль".

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