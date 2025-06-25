"Московский патруль": полиция проверила рабочие общежития в Подмосковье

В последнее время некоторые граждане устраивают в подмосковных особняках рабочие общежития. Предлагая выгодную подработку, они заманивают туда бездомных, а после используют их как рабочую силу. Полиция проверила такие места.

Как люди попадают в трудовое рабство? Как полицейские освобождали более двух десятков таких узников? И есть ли управа на современных рабовладельцев? Об этом – в программе "Московский патруль".

