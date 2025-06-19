Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июня, 21:45

Общество

"Московский патруль": в Москве предложили запретить катание на лошадях по улицам города

"Московский патруль": в Москве предложили запретить катание на лошадях по улицам города

"Миллион вопросов": зоопсихолог объяснила, как понять потребности домашнего питомца

Новости регионов: с космодрома Плесецк успешно стартовала ракета "Ангара-А5"

Домашних животных обсудят в программе "Миллион вопросов"

Пять птенцов родились у пары лебедей на Патриарших прудах

Потомство появилось у пары лебедей на Патриарших прудах

Светофор для сусликов установили на острове Татышев в Красноярске

Изъятого в Подмосковье тигренка направили в центр реабилитации диких животных

Жители СНТ обеспокоены жестоким обращением с тигренком в Подмосковье

Двух спасенных тюленей выпустили в Балтийское море

В Москве людям предлагают незаконные прогулки на лошадях. Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова считает, что нужно запретить использовать этих животных в городе в коммерческих целях.

Мастер спорта по выездке Валерия Симонова указала, что шум и отсутствие отдыха опасны и для лошадей, и для горожан. Ранее в Москве уже фиксировались случаи гибели лошадей от испуга и поражения током. Подробнее – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
животныеобществогородвидеоАлександр Астахов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика