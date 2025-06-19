"Московский патруль": в Москве предложили запретить катание на лошадях по улицам города

В Москве людям предлагают незаконные прогулки на лошадях. Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова считает, что нужно запретить использовать этих животных в городе в коммерческих целях.

Мастер спорта по выездке Валерия Симонова указала, что шум и отсутствие отдыха опасны и для лошадей, и для горожан. Ранее в Москве уже фиксировались случаи гибели лошадей от испуга и поражения током. Подробнее – в программе "Московский патруль".

