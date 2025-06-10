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10 июня, 21:30

Транспорт

"Московский патруль": сотрудники МАДИ проверили таксистов на соблюдение правил перевозки

"Московский патруль": сотрудники МАДИ проверили таксистов на соблюдение правил перевозки

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Сотрудники МАДИ провели очередной рейд, проверив таксистов на соблюдение правил перевозки. С начала года они осмотрели более 14 тысяч автомобилей такси и изъяли свыше тысячи машин у недобросовестных перевозчиков.

Как отметили в столичном Дептрансе, любая неисправность транспортного средства или плохое самочувствие водителя могут привести к серьезным авариям. Ведомство напомнило, что таксопарки обязаны обеспечивать таксистам прохождение медосмотра, а также контролировать техническое состояние их машин перед выходом в рейс.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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