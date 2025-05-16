"Московский патруль": мужчина ради денег пугал жителей многоквартирного дома

Поджечь дверь, закрасить глазок, оставить устрашающее послание – такие задания один из жителей столицы выполнял, чтобы заработать денег. Как он рассказал, его направлял куратор из телеграм-канала.

В итоге злоумышленника задержала полиция. Вместе с ним за аналогичные нарушения задержана жительница Петербурга. Теперь обоим грозит уголовная статья за вымогательство.

Подробнее – в программе "Московский патруль".