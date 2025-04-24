"Московский патруль": в Подмосковье суд арестовал мужчину за нападение на полицейского

В городском округе Серебряные Пруды суд отправил под стражу мужчину, который с ножом набросился на полицейского.

Оперативники из отдела по контролю за оборотом наркотиков увидели подозрительного мужчину в кустах возле дороги. Правоохранители предположили, что он мог прятать запрещенные вещества по тайникам. Они попросили его предъявить документы, однако тот достал нож и три раза ударил им в живот и ногу одного из сотрудников МВД.

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