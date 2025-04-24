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Новости

24 апреля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в Подмосковье суд арестовал мужчину за нападение на полицейского

"Московский патруль": в Подмосковье суд арестовал мужчину за нападение на полицейского

"Московский патруль": организаторы экскурсии по коллектору на Неглинке могут получить срок

Прокурор запросил 6 и 9 лет заключения организаторам экскурсии по коллектору на Неглинке

"Московский патруль": суд арестовал взорвавшего гранату в гостинице "Восход"

Концертного директора Игоря Талькова приговорили к 13 годам колонии по делу об убийстве

Блогер Александра Митрошина будет находиться под домашним арестом еще 2 месяца

Суд в Москве посмертно признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми

"Московский патруль": отец сестер Хачатурян посмертно признан виновным в насилии над ними

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 апреля

Суд в Москве посмертно признал убитого Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми

В городском округе Серебряные Пруды суд отправил под стражу мужчину, который с ножом набросился на полицейского.

Оперативники из отдела по контролю за оборотом наркотиков увидели подозрительного мужчину в кустах возле дороги. Правоохранители предположили, что он мог прятать запрещенные вещества по тайникам. Они попросили его предъявить документы, однако тот достал нож и три раза ударил им в живот и ногу одного из сотрудников МВД.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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