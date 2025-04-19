"Московский патруль": дело Хачатуряна приближается к завершению в Бутырском суде

Судебное разбирательство по делу Михаила Хачатуряна вышло на финальную стадию. В Бутырском суде столицы его адвокаты выступили с последним словом. Михаил Хачатурян погиб в 2018 году – его убили собственные дочери, которые заявили о многолетнем насилии с его стороны.

Гособвинение требует признать мужчину виновным в ряде преступлений, в том числе в применении насилия к несовершеннолетним. Если суд согласится, уголовное дело будет прекращено по причине смерти фигуранта, но с указанием на установленную вину. Решение суда может повлиять на дальнейшую судьбу дочерей Михаила Хачатуряна.

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