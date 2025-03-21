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21 марта, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в столице выявили факт продажи поддельных дипломов

"Московский патруль": в столице выявили факт продажи поддельных дипломов

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Сотрудники московской полиции выявили факт продажи поддельных дипломов. Предложения о покупке документов обнаружили в Сети.

Например, диплом одного из ведущих медицинских университетов страны можно было купить за 100 тысяч рублей. При этом за 20 тысяч можно переквалифицироваться в повара, юриста или инженера. Некоторые мошенники гарантируют, что данные диплома будут внесены в официальный реестр.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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