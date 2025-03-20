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20 марта, 23:45

Транспорт

"Московский патруль": в аэропортах столицы такси теперь можно вызвать только через стойки

"Московский патруль": в аэропортах столицы такси теперь можно вызвать только через стойки

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В аэропортах Москвы такси теперь можно вызвать только через специальные стойки либо через мобильное приложение агрегатора. Стойки располагаются в зоне прилета.

Такие услуги оказались довольно востребованы. По словам представителей агрегаторов, в среднем за день к ним обращается порядка сорока человек. Это зависит от интенсивности прилета, а также от пропускной способности терминала аэропорта.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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транспортвидеоВлада Егорова
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