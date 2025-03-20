"Московский патруль": в аэропортах столицы такси теперь можно вызвать только через стойки

В аэропортах Москвы такси теперь можно вызвать только через специальные стойки либо через мобильное приложение агрегатора. Стойки располагаются в зоне прилета.

Такие услуги оказались довольно востребованы. По словам представителей агрегаторов, в среднем за день к ним обращается порядка сорока человек. Это зависит от интенсивности прилета, а также от пропускной способности терминала аэропорта.

Подробнее – в программе "Московский патруль".