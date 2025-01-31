"Московский патруль": столичные полицейские поздравили ветерана со столетним юбилеем

Начальник столичной полиции Олег Баранов вместе с коллегами поздравил ветерана Великой Отечественной войны Алексея Каштанова со столетним юбилеем.

Во время войны Алексей Николаевич был сапером, так что для него служба продолжилась и после 45-ого года – нужно было обезвреживать мины под Ленинградом. Позже фронтовика рекомендовали на работу в МВД СССР, где тот прослужил больше 30 лет и заслужил уважение коллег.

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