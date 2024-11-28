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28 ноября, 21:35

Общество

"Московский патруль": незнакомец поселился в квартире жительницы Москвы

"Московский патруль": незнакомец поселился в квартире жительницы Москвы

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Незнакомец поселился в квартире одной из жительниц Москвы. По словам женщины, он без ее ведома купил часть жилой площади, пришел и начал жить.

Оказалось, что доля в квартире ранее принадлежала сестре покойного мужа москвички. Она живет в Турции и давно оборвала связи со своей снохой. В какой-то момент сестра решила избавиться от такого актива и, вероятно, продала часть недвижимости.

Однако, как уверяет хозяйка квартиры, никакого предложения о планируемой продаже доли в жилом помещении не поступало. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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обществовидеоВлада Егорова
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