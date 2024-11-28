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28 ноября, 17:30

Общество

Устойчивый снежный покров сформируется в Москве до конца ноября

Устойчивый снежный покров сформируется в Москве до конца ноября

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Устойчивый снежный покров образуется в Москве до конца ноября, обещают синоптики. Температура воздуха начала понижаться, еще больше холода добавляет сильный ветер.

При этом столбики термометров постоянно переходят из плюса в минус и обратно. Останется ли так до конца года? Какой будет погода в выходные и на следующей неделе?

На эти и другие вопросы ответил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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