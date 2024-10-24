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24 октября, 21:35

Общество

"Безопасный город": в УВД на Московском метрополитене объяснили, что грозит за кражу вещей

"Безопасный город": в УВД на Московском метрополитене объяснили, что грозит за кражу вещей

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Старший инспектор оперативного отдела УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве Владислав Ермолов объяснил, что кражей признается присвоение чужой бесхозной вещи, владельца которой человек даже не пытался найти.

По его словам, если сумма кражи будет превышать 2,5 тысячи рублей, то это расценивается как уголовная ответственность. И в столице регулярно возбуждают уголовные дела после подобных случаев.

Например, женщина забыла телефон у касс в вестибюле метро, а через пару минут смартфона уже не оказалось на месте. Его присвоил проходящий мимо мужчина, которого отследили по камерам и привлекли к ответственности.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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