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24 октября, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": две машины врезались и вылетели на тротуар в районе Патриарших прудов

"Безопасный город": две машины врезались и вылетели на тротуар в районе Патриарших прудов

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В районе Патриарших прудов в Москве произошло ДТП с участием двух автомобилей. Авария произошла на улице Спиридоновке. BMW и Toyota Camry столкнулись, вылетели на тротуар и врезались бамперами в одно из зданий.

На кадрах видно, что на помощь пострадавшим пришли очевидцы. Они пытались выломать двери машины, чтобы освободить людей. Есть пострадавшие. Что стало причиной аварии? Подробнее – в программе "Безопасный город".

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происшествияДТПвидеоАлександр Астахов
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