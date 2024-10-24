"Безопасный город": две машины врезались и вылетели на тротуар в районе Патриарших прудов

В районе Патриарших прудов в Москве произошло ДТП с участием двух автомобилей. Авария произошла на улице Спиридоновке. BMW и Toyota Camry столкнулись, вылетели на тротуар и врезались бамперами в одно из зданий.

На кадрах видно, что на помощь пострадавшим пришли очевидцы. Они пытались выломать двери машины, чтобы освободить людей. Есть пострадавшие. Что стало причиной аварии? Подробнее – в программе "Безопасный город".

