"Безопасный город": в Турции арестовали россиянку, оставившую младенца в туалете аэропорта

В Анталье арестовали 18-летнюю россиянку, которая оставила младенца в уборной турецкого аэропорта. Вместе с ней задержали также ее маму. Женщин могут обвинить в покушении на убийство и оставлении в опасности.

При это девушка уверяет, что якобы не знала о беременности и не замечала живота из-за своих пышных форм. Но под арест ее отправили не за это. Вместе с бабушкой ребенка она оставила новорожденного прямо в унитазе, после чего обе отправились проходить паспортный контроль, чтобы как ни в чем не бывало улететь в Москву. Там их и схватили полицейские. Малыша же забрали в больницу, что с ним – пока неизвестно.

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