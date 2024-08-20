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20 августа, 21:30

Безопасность

"Безопасный город": начинающие IT-специалисты узнали о премудростях интернет-индустрии

"Безопасный город": начинающие IT-специалисты узнали о премудростях интернет-индустрии

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Что такое дипфейк и как его распознать? Как не нарваться на инфомошенников и очистить сеть от "токсичного" контента? В премудростях интернет-индустрии начинающие IT-специалисты разбирались в рамках летней практики от Лиги безопасного интернета.

Помогли участникам известные политологи, журналисты и общественные деятели. Чему научились будущие интернет-ревизоры – в программе "Безопасный город".

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