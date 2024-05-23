"Безопасный город": дело о крупнейшей взятке дошло до суда

В суд поступило уголовное дело против бывшего руководителя следственного отдела по Тверскому району Марата Тамбиева, которого обвиняют в получении самой крупной взятки – более чем в 2,7 тысячи биткоинов.

По данным СМИ, денежный подкуп он получил от участников группировки хакеров. В 2021 году они стали фигурантами уголовного дела после того, как создали в даркнете нелегальный магазин по продаже данных банковских карт и номеров социального страхования иностранцев. Следствие считает, что киберпреступники платили Тамбиеву, чтобы находиться под домашним арестом, а не в СИЗО. Подробнее – в программе "Безопасный город".

