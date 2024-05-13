"Безопасный город": в Москве начался суд над главврачом клиники "Медицина 24/7"

История вокруг клиники "Медицина 24/7" получила продолжение. В Мосгорсуде начался процесс над бывшим главврачом заведения Олегом Серебрянским.

Он является фигурантом дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Поводом стала смерть пациентки, скончавшейся после пребывания в клинике еще в 2019 году. Сам Серебрянский вину не признал и даже попытался оспорить свой арест.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

