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13 мая, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": в Москве начался суд над главврачом клиники "Медицина 24/7"

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История вокруг клиники "Медицина 24/7" получила продолжение. В Мосгорсуде начался процесс над бывшим главврачом заведения Олегом Серебрянским.

Он является фигурантом дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Поводом стала смерть пациентки, скончавшейся после пребывания в клинике еще в 2019 году. Сам Серебрянский вину не признал и даже попытался оспорить свой арест.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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