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Новости

07 мая, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": таможенники РФ пресекли незаконный вывоз старинных икон

"Безопасный город": таможенники РФ пресекли незаконный вывоз старинных икон

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Таможенники аэропорта Домодедово пресекли незаконный вывоз старинных икон. При прохождении досмотра они изъяли у гражданина Австралии иконы Святителя Николая Чудотворца и Господа Вседержителя.

На основании решения Домодедовского городского суда Московской области находки были обращены в собственность. И на основании распоряжения ФТС России переданы в храм.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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