06 мая, 21:35Происшествия
"Безопасный город": суд приговорил к 3 годам колонии владельца сгоревшего склада цветов
Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам колонии владельца цветочного склада, чей ангар сгорел в районе Комсомольской площади в 2022 году. Тогда в огне погибли семь человек.
Подозреваемый признан виновным в преступлении, согласно статье 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более людей"). Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.
Подробнее – в программе "Безопасный город".