"Безопасный город": суд приговорил к 3 годам колонии владельца сгоревшего склада цветов

Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам колонии владельца цветочного склада, чей ангар сгорел в районе Комсомольской площади в 2022 году. Тогда в огне погибли семь человек.

Подозреваемый признан виновным в преступлении, согласно статье 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более людей"). Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

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