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28 марта, 21:35

Транспорт

"Безопасный город": в Москве предложили сделать зону на тротуаре для электросамокатов

"Безопасный город": в Москве предложили сделать зону на тротуаре для электросамокатов

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В Мосгордуме состоялся круглый стол, посвященный безопасности использования средств индивидуальной мобильности, в связи с официальным открытием сезона городского проката.

По итогам заседания законодатели выдвинули ряд предложений по дальнейшему усовершенствованию правил для СИМ. Возможно, впервые зайдет речь о реальных ограничениях для огромного парка частных электросамокатов – их обяжут соблюдать специально отведенные для них зоны на тротуарах.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
транспортвидеоАлександр Астахов
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