"Безопасный город": москвичам рассказали, куда общаться по поводу угроз коллекторов

Судебные приставы продолжают контролировать коллекторов, которые выбивают у граждан долги.

Взыскивать задолженности следует по правилам, без угроз и рукоприкладства. Судебные приставы также пресекают незаконную деятельность чересчур навязчивых коллекторов. Где проходят границы дозволенного в такой деятельности? И куда обращаться, если взыскатель их перешел? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.