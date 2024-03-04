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04 марта, 21:35

Общество

"Безопасный город": москвичам рассказали, куда общаться по поводу угроз коллекторов

"Безопасный город": москвичам рассказали, куда общаться по поводу угроз коллекторов

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Судебные приставы продолжают контролировать коллекторов, которые выбивают у граждан долги.

Взыскивать задолженности следует по правилам, без угроз и рукоприкладства. Судебные приставы также пресекают незаконную деятельность чересчур навязчивых коллекторов. Где проходят границы дозволенного в такой деятельности? И куда обращаться, если взыскатель их перешел? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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