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12 февраля, 21:45

Безопасность

"Безопасный город": москвичам рассказали о работе Росгвардии в музеях и театрах

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Сотрудники Росгвардии охраняют культурные ценности и следят за безопасностью в музеях и театрах Москвы. В связи с этим число случаев вандализма в подобных учреждениях снижается.

Однако во Франции недавно экоактивисты попытались испортить картину Клода Моне. По словам экспертов, это связано с тем, что европейские музеи недостаточно защищены.

Как в Москве охраняют экспонаты – в программе "Безопасный город".

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безопасностьвидеоАлександр Астахов
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