12 февраля, 21:45Безопасность
"Безопасный город": москвичам рассказали о работе Росгвардии в музеях и театрах
Сотрудники Росгвардии охраняют культурные ценности и следят за безопасностью в музеях и театрах Москвы. В связи с этим число случаев вандализма в подобных учреждениях снижается.
Однако во Франции недавно экоактивисты попытались испортить картину Клода Моне. По словам экспертов, это связано с тем, что европейские музеи недостаточно защищены.
Как в Москве охраняют экспонаты – в программе "Безопасный город".
Программа: Безопасный город