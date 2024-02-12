"Безопасный город": москвичам рассказали о работе Росгвардии в музеях и театрах

Сотрудники Росгвардии охраняют культурные ценности и следят за безопасностью в музеях и театрах Москвы. В связи с этим число случаев вандализма в подобных учреждениях снижается.

Однако во Франции недавно экоактивисты попытались испортить картину Клода Моне. По словам экспертов, это связано с тем, что европейские музеи недостаточно защищены.

Как в Москве охраняют экспонаты – в программе "Безопасный город".