МВД Абхазии не будет подписывать с Росгвардией соглашение об охране порядка

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Министерство внутренних дел Абхазии отказалось подписывать с Росгвардией проект соглашения об охране правопорядка в республике, потому что конституция запрещает передавать такие вопросы в ведение иностранных структур. Об этом заявил глава абхазского ведомства Роберт Киут, сообщает РИА Новости.

"Проект соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой войск национальной гвардии РФ и МВД Республики Абхазия, в последние дни обсуждаемый в абхазском обществе, не подлежит подписанию", – сказал Киут.

По его информации, конституция и законодательство Абхазии не позволяют, чтобы безопасность и порядок в республике обеспечивали правоохранительные органы другого государства. Он добавил, что в распоряжении МВД страны и других ее силовых структур хватит людей, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность граждан, бороться с экстремизмом и терроризмом, контролировать оборот оружия, охранять имущество физических и юридических лиц, а также заниматься частной охранной и детективной деятельностью.

Киут указал, что ведомство рассчитывает развивать сотрудничество с МВД РФ и Росгвардией, чтобы обмениваться опытом и повышать квалификацию работников органов внутренних дел Абхазии.

Ранее парламент республики запретил ввоз в страну вейпов, а также их оборот и рекламу. По словам депутата Инара Гицба, такие меры приняты для защиты жизни и здоровья граждан, в особенности несовершеннолетних.

Запрет установили после того, как парламентарии одобрили соответствующий закон по втором и окончательном чтении.