"Безопасный город": силовики задержали группу телеграм-шантажистов в Москве

Силовики при проведении крупной спецоперации в Москве задержали группу телеграм-шантажистов.

Оперативники установили, что задержанные действовали по отлаженной схеме: публиковали в телеграме клевету о политиках, бизнесменах и силовиках, а потом требовали оплатить так называемый блок на негатив. Преступники скрывались под вывеской рекламного агентства.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, в жилищах подозреваемых и используемых ими офисах полицейские провели обыски. Изъяты носители информации со сведениями о размещенных негативных публикациях и отчетами о полученной прибыли, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Следователи возбудили уголовное дело о вымогательстве. Задержанные будут ждать суда в СИЗО. Подробнее – в программе "Безопасный город".