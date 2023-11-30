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30 ноября, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": силовики задержали группу телеграм-шантажистов в Москве

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Силовики при проведении крупной спецоперации в Москве задержали группу телеграм-шантажистов.

Оперативники установили, что задержанные действовали по отлаженной схеме: публиковали в телеграме клевету о политиках, бизнесменах и силовиках, а потом требовали оплатить так называемый блок на негатив. Преступники скрывались под вывеской рекламного агентства.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, в жилищах подозреваемых и используемых ими офисах полицейские провели обыски. Изъяты носители информации со сведениями о размещенных негативных публикациях и отчетами о полученной прибыли, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Следователи возбудили уголовное дело о вымогательстве. Задержанные будут ждать суда в СИЗО. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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