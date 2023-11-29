"Москвариум" подарит аквариуму-музею Севастополя 20 видов рыб

"Москвариум" подарит 20 видов рыб пострадавшему от стихии аквариуму-музею Севастополя. Там после разрушительного шторма морской водой затопило один из залов, погибли около 800 тропических пресноводных животных и 20 видов пресноводных рыб.

В ночь на понедельник, 27 ноября, морская вода хлынула через вентиляционное оборудование, которое находилось на крыше аквариума. Большинство животных погибли. На данный момент специалисты полностью откачали воду. Пострадавший зал планируют открыть не раньше апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.