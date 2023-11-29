В Москве арестовали мужчину, планировавшего теракт на ж/д станции

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В Москве был арестован мужчина, который планировал осуществить теракт на железнодорожной станции. Он хотел взорвать цистерну, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета по столице.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям "Приготовление к совершению террористического акта" и "Покушение на незаконное изготовление взрывного устройства".

Следствие установило, что мужчина 1983 года рождения в ноябре получил от неизвестного соучастника задание на совершение теракта посредством подрыва одной из цистерн железнодорожной станции. Злоумышленник согласился на это за денежное вознаграждение.

Мужчина прибыл в один из лесопарков Москвы, где забрал из заблаговременно обозначенного ему места специальное вещество. Оно предназначалось для изготовления самодельного взрывного устройства, уточнили в СК.

"После чего фигурант прибыл на участок местности, расположенный на одной из улиц Юго-Западного административного округа в городе Москве, где забрал из заранее обозначенного ему места детонатор, предназначенный для изготовления самодельного взрывного устройства", – говорится в сообщении.

После изъятия детонатора из тайника мужчину задержали силовики. Злоумышленнику предъявили обвинения, суд принял решение поместить фигуранта в СИЗО. Следствие продолжит искать иных соучастников преступления, заключили в ведомстве.

Арестованный между тем рассказал, что сотрудник украинских спецслужб обещал вывезти его на Украину.

Ранее сообщалось, что силовики задержали гражданина РФ по подозрению в планировании теракта в военкомате Воронежа. В ФСБ уточнили, что мужчина 1986 года рождения был завербован боевиками одной из украинских террористических организаций.

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