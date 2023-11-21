21 ноября, 21:35Транспорт
"Безопасный город": сотрудники столичной ГИБДД проводят рейды с судебными приставами
Сотрудники столичной ГИБДД регулярно проводят рейды с судебными приставами и городскими службами, отвечающими за транспорт.
Если автомобиль неплательщика административных штрафов проезжает под видеокамерами, то информация попадает к нарядам ДПС.
Затем инспекторы останавливают нужную машину и передают приставам. О том, что происходит далее – в программе "Безопасный город".
Программа: Безопасный город