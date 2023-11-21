Депутат МГД Артемьев: москвичи заинтересованы в развитии альтернативных видов транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичи и туристы заинтересованы в развитии альтернативных видов транспорта. Чем больше будет маршрутов, тем больше люди начнут ездить, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на депутата Московской городской думы, летчика-космонавта РФ Олега Артемьева.

"Москва демонстрирует большие успехи в развитии альтернативных видов транспорта, внедрении технологий на возобновляемом топливе. Это важнейшая тенденция планетарного масштаба в развитии городов. И сегодня мы видим, что это не просто мода", – отметил он.

Парламентарий привел данные из телеграм-канала Сергея Собянина. Согласно сведениям, прогулочный и круизный флот в текущую навигацию перевез по Москве-реке 2,2 миллиона пассажиров, что стало на 22% больше, чем в прошлом году. Как подчеркнул депутат, круглогодичные перевозки на речных электротрамваях могут принести популярность такому виду транспорта.

"Северный и Южный речные вокзалы стали точками притяжения, яркими городскими доминантами, которые посещают все больше людей. Поэтому возможности водного транспорта надо продвигать шире, обязательно делая акцент и на экологической составляющей", – добавил он.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в этом году после реконструкции открылся Южный речной вокзал. Специалисты благоустроили прилегающую к нему территорию. На набережной сделали 5 причальных зон, установили павильоны для пассажиров и персонала. Также у каждого причала специалисты установили информационные стелы. Вдоль набережной сделали зону для отдыха, где заменили ограждение, установили 70 фонарей и лавочки.

Более 3,5 тыс поездок совершили на теплоходах между Южным речным вокзалом и Печатниками