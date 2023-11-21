Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин сообщил, что пассажиры совершили свыше 725 миллионов поездок на Московских центральных диаметрах (МЦД) за четыре года. Об этом градоначальник рассказал в своем телеграм-канале.

Мэр Москвы напомнил, что первые две линии наземного метро были открыты в ноябре 2019 года, а в этом году заработали МЦД-3 и МЦД-4. С их запуском у жителей столицы появились еще 74 станции, новые прямые маршруты с бесплатными пересадками на МЦК, метро и прочие диаметры.

Кроме того, по словам Собянина, серьезно разгрузились соседние линии метро, а территории возле станций МЦД стали более привлекательными для жизни и бизнеса.

"Мы завершили интеграцию ж/д направлений с МЦК. Сейчас строим новые московские городские вокзалы МЦД: Митьково и Петровско-Разумовская, также реконструируем Беговую, Рижскую, Малино, Курский вокзал", – отметил Собянин.

Мэр столицы подчеркнул, что до конца 2024 года будет полностью обновлен подвижной состав третьего диаметра, а к концу 2025 года – и четвертого.

Ранее сообщалось, что более одного миллиарда раз проехали пассажиры на наземном столичном транспорте с января 2023 года. Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в городе работают свыше 900 маршрутов автобусов, электробусов и трамваев.

До этого стало известно, что на станции Тестовская в районе делового центра "Москва-Сити" появится сеть подземных переходов для соединения первого и четвертого маршрутов Московских центральных диаметров.

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