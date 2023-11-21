21 ноября, 21:35Транспорт
"Безопасный город": Госавтоинспекция проведет профилактические рейды против каршерингов
Сотрудники ДПС с 22 по 28 ноября будут вновь проводить профилактические рейды против такси и водителей каршерингов, заявила пресс-служба Госавтоинспекции.
Цель мероприятий – выявить нарушителей и сделать дороги Москвы безопаснее.
С начала года в столице произошло почти 400 аварий с участием арендованных машин и больше полутора тысяч с автомобилями такси. Подробнее – в программе "Безопасный город".
Программа: Безопасный город