"Безопасный город": Госавтоинспекция проведет профилактические рейды против каршерингов

Сотрудники ДПС с 22 по 28 ноября будут вновь проводить профилактические рейды против такси и водителей каршерингов, заявила пресс-служба Госавтоинспекции.

Цель мероприятий – выявить нарушителей и сделать дороги Москвы безопаснее.

С начала года в столице произошло почти 400 аварий с участием арендованных машин и больше полутора тысяч с автомобилями такси. Подробнее – в программе "Безопасный город".