Главархив представил выставку в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Главархив Москвы/В. Зубарев

В виртуальном музее "Москва – с заботой об истории" открылась новая онлайн-выставка "Парки Москвы. Осень". В экспозиции представлены кадры Бориса Трепетова, Наума Грановского, Виктора Ахломова, Валерия Ситникова и других советских фотожурналистов, передает портал мэра и правительства столицы.

На снимках можно увидеть горожан во второй половине ХХ века, гуляющих по паркам в Измайлове, Сокольниках, Останкине, Покровском-Стрешневе, Терлецкой дубраве, Парке Горького и на Воробьевых горах.

"В фотоподборке гости увидят цветные изображения парковых пейзажей: фотографию Парка Горького 1950-х годов, кадр парковой зоны Московского дома ветеранов войн и Вооруженных сил 1995 года с видом на пруд, снимок грота в Тимирязевском парке 2000-х годов и другие", – говорится в сообщении.

Фотографии Михаила Озерского и Олега Цесарского понравятся ценителям репортажного жанра. На их снимках изображены москвичи, отдыхающие в уличных кафе и катающиеся на лодках по прудам и озерам. Более поздние фото похожего типа сделаны Валерием Ситниковым. На его работах 1980-х годов запечатлены выступление оркестра во время праздника духовой музыки, парад участников спортивно-туристического праздника в честь Всемирного дня туриста и многое другое.

Составители экспозиции пополнили коллекцию в том числе композиционными фотографиями. Гости познакомятся с моментами кормления лесных обитателей и собирания букетов из осенней листвы.

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