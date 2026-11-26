Какие снимки делает рентгеновский телескоп и почему именно они позволяют изучать черные дыры? Что находится внутри нейтронной звезды и откуда там появляются металлы? Как рождаются пульсары и сколько энергии содержится в магнитаре?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет доктор физико-математических наук, профессор РАН, заведующий лабораторией экспериментальной астрофизики Института космических исследований РАН Сергей Сазонов.