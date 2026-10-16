16 октября, 01:00Общество
"Мослекторий": Василий Цветков – о вакцинации в СССР
Как реформы наркома Николая Семашко помогли сохранить страну и какими из них пользуются до сих пор?
Какой была первая вакцинация в РСФСР и как дружба с Владимиром Лениным помогала Семашко сохранять здоровье граждан? Почему именно Крым выбрали главным санаторным комплексом и насколько эффективно работала пропаганда ЗОЖ в СССР?
Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет профессор МПГУ, доктор исторических наук Василий Цветков.