"Мослекторий": Василий Цветков – о вакцинации в СССР

Как реформы наркома Николая Семашко помогли сохранить страну и какими из них пользуются до сих пор?

Какой была первая вакцинация в РСФСР и как дружба с Владимиром Лениным помогала Семашко сохранять здоровье граждан? Почему именно Крым выбрали главным санаторным комплексом и насколько эффективно работала пропаганда ЗОЖ в СССР?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет профессор МПГУ, доктор исторических наук Василий Цветков.

