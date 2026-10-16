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16 октября, 01:00

Общество

"Мослекторий": Василий Цветков – о вакцинации в СССР

"Мослекторий": Василий Цветков – о вакцинации в СССР

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 15 октября

Авторов восьмого сборника "Героями не рождаются. Zа Родину!" наградили в Музее Победы

СМИ сообщили о росте числа заболеваний легких среди вейперов

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Эксперт выступила за введение предоплаты при поступлении в вуз

Как реформы наркома Николая Семашко помогли сохранить страну и какими из них пользуются до сих пор?

Какой была первая вакцинация в РСФСР и как дружба с Владимиром Лениным помогала Семашко сохранять здоровье граждан? Почему именно Крым выбрали главным санаторным комплексом и насколько эффективно работала пропаганда ЗОЖ в СССР?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет профессор МПГУ, доктор исторических наук Василий Цветков.

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