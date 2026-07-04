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04 июля, 01:00

Общество

"Мослекторий": Дмитрий Бондаренко – об Африке

"Мослекторий": Дмитрий Бондаренко – об Африке

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Почему на земле, которая пропитана нефтью, люди живут за чертой бедности? Кто постоянно разжигает войны и революции на континенте? Как туда пришло православие? В чем измеряется индекс счастья Африки?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет доктор исторических наук, профессор, член – корреспондент РАН, заведующий отдела антропологии Востока, заместитель директора, главный научный сотрудник Института Востоковедения РАН, директор Международного центра антропологии НИУ ВШЭ, профессор РГГУ Дмитрий Бондаренко.

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