"Мослекторий": Дмитрий Бондаренко – об Африке

Почему на земле, которая пропитана нефтью, люди живут за чертой бедности? Кто постоянно разжигает войны и революции на континенте? Как туда пришло православие? В чем измеряется индекс счастья Африки?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет доктор исторических наук, профессор, член – корреспондент РАН, заведующий отдела антропологии Востока, заместитель директора, главный научный сотрудник Института Востоковедения РАН, директор Международного центра антропологии НИУ ВШЭ, профессор РГГУ Дмитрий Бондаренко.