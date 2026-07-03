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Новости

03 июля, 13:30

Общество

Эксперты прокомментировали идею отмены ВКР в российских вузах из-за ИИ

Эксперты прокомментировали идею отмены ВКР в российских вузах из-за ИИ

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Идея отмены ВКР в российских вузах из-за частого использования ИИ вызвала дискуссию в академическом сообществе.

Старший преподаватель Института интеллектуальных кибернетических систем МИФИ Роман Душкин считает, что современные инструменты, включая ИИ, позволяют более эффективно решать учебные и профессиональные задачи.

В то же время проректор Финансового университета при Правительстве России, профессор Александр Сафонов придерживается иной позиции. Он отметил, что важно различать знание и информированность, а студенты должны работать с первоисточниками и самостоятельно осваивать материал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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