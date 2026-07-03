Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля, 07:45

Город

В школах Москвы стартовала запись в предпрофессиональные классы

В школах Москвы стартовала запись в предпрофессиональные классы

Сергей Собянин сообщил о скором завершении реконструкции школы в Ивановском

Школа "Южное Измайлово" откроется после реконструкции к сентябрю

Собянин: реконструкция школы на Челябинской улице завершится к сентябрю

Планирующим пересдать ЕГЭ выпускникам напомнили о сроках подачи документов

Новое здание школы искусств построили в Филимонковском районе столицы

Красивые телефонные номера выдадут выпускникам, получившим 200 баллов на ЕГЭ

Новый культурно-досуговый центр "Шишкин лес" появился в ТиНАО

В новой школе искусств в ТиНАО смогут заниматься свыше 3 тысяч воспитанников

"Новости дня": школа искусств в Филимонковском районе переедет в новое здание

В школах Москвы стартовала запись в предпрофессиональные классы. Школьникам доступны 6 направлений: инженерные, IT-, медицинские, предпринимательские, психолого-педагогические и медиаклассы.

Предпрофессиональные классы открыты более чем в 70% школ столицы. Поступить в них могут выпускники 9-х классов, успешно сдавшие ОГЭ по русскому языку, математике и двум предметам по выбору.

Приемная кампания продлится до 25 августа. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиегородвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

Введут ли в России финансовое поощрение первой свадьбы?

Эксперты считают предложение дотировать свадьбы несвоевременным

Читать
закрыть

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика