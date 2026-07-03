В школах Москвы стартовала запись в предпрофессиональные классы. Школьникам доступны 6 направлений: инженерные, IT-, медицинские, предпринимательские, психолого-педагогические и медиаклассы.

Предпрофессиональные классы открыты более чем в 70% школ столицы. Поступить в них могут выпускники 9-х классов, успешно сдавшие ОГЭ по русскому языку, математике и двум предметам по выбору.

Приемная кампания продлится до 25 августа. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.