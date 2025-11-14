Форма поиска по сайту

14 ноября, 01:00

"Мослекторий": Анастасия Першкина – о Достоевском

Как избранницы писателя Федора Достоевского терпели игроманию, вспыльчивый нрав, ревность и постоянные долги гения? С кем Достоевский конкурировал за сердце своей первой жены и почему за рубеж поехал с любовницей? На страницах каких романов можно встретить образы любимых женщин писателя и обрел ли он счастье в браке?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет филолог, журналист, кандидат филологических наук, старший преподаватель Школы филологических наук факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Анастасия Першкина.

культуравидеоДмитрий Козачинский

