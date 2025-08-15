Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

15 августа, 01:00

Политика

"Мослекторий": Александр Петров – о Русской Америке

"Мослекторий": Александр Петров – о Русской Америке

Встреча Путина и Трампа на Аляске состоится вечером 15 августа

Россия и Украина обменялись военнопленными

Жители нескольких регионов РФ смогут проголосовать на выборах губернаторов в сентябре

Второй Ил-96 вылетел из Москвы на Аляску

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 августа

Самолет с освобожденными из украинского плена военными РФ приземлился в Подмосковье

Песков назвал представительной российскую делегацию на саммите с США

На Аляску прибыл спецборт с группой для подготовки саммита между Россией и США

Переговоры Путина и Трампа пройдут на военной базе Эльмендорф-Ричардсон

Русская Америка. Что за штат Аляска и случайно ли президент США Дональд Трамп оговорился про поездку в Россию?

Почему продали самый большой штат именно Америке и какие еще территории она купила? Можно ли назвать Аляску маленькой Россией и как там сохраняют русские традиции?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров.

Программа: Мослекторий
политикавидео

