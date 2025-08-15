15 августа, 01:00Политика
"Мослекторий": Александр Петров – о Русской Америке
Русская Америка. Что за штат Аляска и случайно ли президент США Дональд Трамп оговорился про поездку в Россию?
Почему продали самый большой штат именно Америке и какие еще территории она купила? Можно ли назвать Аляску маленькой Россией и как там сохраняют русские традиции?
Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров.