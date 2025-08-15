"Мослекторий": Александр Петров – о Русской Америке

Русская Америка. Что за штат Аляска и случайно ли президент США Дональд Трамп оговорился про поездку в Россию?

Почему продали самый большой штат именно Америке и какие еще территории она купила? Можно ли назвать Аляску маленькой Россией и как там сохраняют русские традиции?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров.