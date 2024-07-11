"Техно": Samsung представил смартфоны Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6

В столичном фирменном магазине Samsung Galaxy Store гостям представили новые смартфоны – Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6. Устройства мощнее и тоньше предыдущих версий. Также в них появились новые ИИ-функции.

Как заявили разработчики, у гаджетов практически нет аналогов на мировом рынке. Первая модель – это компактный телефон, в сложенном виде он помещается на ладони, а в разложенном – выглядит, как стандартный смартфон. В свою очередь, вторая модель при открытии напоминает планшет. Подробнее – в программе "Техно".

