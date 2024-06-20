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20 июня, 12:45

Технологии

"Техно": iCloud в России могут отключить в сентябре 2024 года

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12 сентября 2024 года iCloud в России могут отключить. Такую вероятность не исключают из-за новых санкций от Минфина США. Согласно ему, под запрет подпадут услуги IT-поддержки и облачных сервисов для управления предприятиями, а также программное обеспечение для проектирования и производства.

В документе отдельно указано, что запреты не коснутся определенных операций, связанных с телекоммуникациями и интернетом. Подробнее – в программе "Техно".

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