"Техно": iCloud в России могут отключить в сентябре 2024 года

12 сентября 2024 года iCloud в России могут отключить. Такую вероятность не исключают из-за новых санкций от Минфина США. Согласно ему, под запрет подпадут услуги IT-поддержки и облачных сервисов для управления предприятиями, а также программное обеспечение для проектирования и производства.

В документе отдельно указано, что запреты не коснутся определенных операций, связанных с телекоммуникациями и интернетом. Подробнее – в программе "Техно".

